الرياضة - 07:16 - أولها عيد الميلاد المجيد.. الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - الإجازات الرسمية في 2025.. هل تخطط لإجازاتك في العام الجديد؟ وما هي مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025؟ تقدم لكم «الأسبوع »الأيام والتواريخ التي ستتوقف فيها عجلة العمل والدراسة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات الرسمية في 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

يناير

-الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

-السبت 25 يناير: عيد الشرطة.

مارس

-الأحد 30 مارس: عيد الفطر المبارك.

-الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

أبريل

-الاثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم.

-الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

مايو

-الخميس 1 مايو: عيد العمال.

يونيو

-الخميس 5 يونيو: وقفة عرفات.

-الجمعة 6 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

-السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

-الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

-الاثنين 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

يوليو

-الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

سبتمبر

-الخميس 4 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف.

أكتوبر

-الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.