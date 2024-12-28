نجوت بأعجوبة، مدير الصحة العالمية يكشف تفاصيل نجاته من غارة إسرائيلية في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 03:15 صباحاً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الجمعة إنه لم يكن واثقًا من أنه سينجو من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس.



وأضاف تيدروس في تصريحات أدلى بها بعد المحنة التي تعرض لها في مطار صنعاء أن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصم الآذان لدرجة أنه لا يزال هناك طنين في أذنيه بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

وقال تيدروس إنه سرعان ما تبين أن المطار يتعرض لهجوم، ووصف حالة الناس بأنهم كانوا "يركضون في حالة من الارتباك" عبر المكان بعد حوالي أربعة انفجارات كان أحدها قريبًا "بشكل مفزع" من المكان الذي كان يجلس فيه بالقرب من صالة المغادرة.



لم أكن متأكدًا من النجاة

وقال لوكالة رويترز للأنباء "لم أكن متأكدًا حقًّا أنني سأظل على قيد الحياة لأنه (القصف) كان قريبًا جدًّا على بعد أمتار قليلة منا.. كان من الممكن أن يؤدي أي انحراف طفيف إلى إصابتنا بشكل مباشر".

وأوضح أنه وزملاءه ظلوا عالقين في المطار لمدة ساعة أو نحو ذلك حيث كان يُعتقد أن طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض مما أثار القلق من أنها قد تفتح النار مرة أخرى. وقال إنهم رأوا بين الحطام شظايا صاروخية.

وتابع: "لم يكن هناك أي ملاذ على الإطلاق. لا شيء. لذا فأنت غير محمي وتتوقع حدوث أي شيء".



لم أتلقَّ أي تنبيه

وفي حديث هاتفي من الأردن حيث توجه يوم الجمعة للمساعدة في إجلاء موظف بالأمم المتحدة أصيب بجروح بالغة في المطار لتلقي المزيد من العلاج، قال تيدروس إنه لم يتلق أي تنبيه بأن إسرائيل قد تكون على وشك ضرب المطار.

وأضاف أن الرجل المصاب الذي يعمل في خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة أصبح الآن في حالة مستقرة.



وكان تيدروس قد سافر إلى اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني.



وأعلنت إسرائيل، أول أمس الخميس، أن سلاح الجو شن هجومًا على أهداف متعددة في اليمن.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية، موضحة أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.



وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار، مشيرة إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.



كما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقاتلات إسرائيلية شنت 6 غارات توزعت على مرافق في مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لها شمال مدينة صنعاء"، مضيفًا أن القصف الجوي ألحق أضرارًا واسعة في المطار المدني بينها المدرج وصالة المغادرة.



يشار إلى أن الهجوم كان بالتزامن مع خطاب لزعيم جماعة الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".



وكان عبد الملك الحوثي، قد كشف الخميس قبل الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًّا ومجنحًا وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل إسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

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