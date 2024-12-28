اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

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اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

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اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 04:43 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن قرية الدير شرق جنوب الأقصر، اليوم السبت 28 ديسمبر، ذلك لأعمال الصيانة بمحطة الدير.

وأوضحت الشركة في بيانها أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 7 صباح اليوم السبت حتى 11 صباحًا في اليوم نفسه.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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