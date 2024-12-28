اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 04:43 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن قرية الدير شرق جنوب الأقصر، اليوم السبت 28 ديسمبر، ذلك لأعمال الصيانة بمحطة الدير.

وأوضحت الشركة في بيانها أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 7 صباح اليوم السبت حتى 11 صباحًا في اليوم نفسه.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني.

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