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مشاهير العرب - دنيا سمير غانم تواصل الترويج لـ«مكسرة الدنيا».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دنيا سمير غانم تواصل الترويج لـ«مكسرة الدنيا».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دنيا سمير غانم تواصل الترويج لـ«مكسرة الدنيا».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لأولى تجاربها المسرحية التي تحمل اسم «مكسرة الدنيا» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

وفي هذا السياق، كشفت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلة: «مسرحية مكسرة الدنيا، من 3 الى 7 يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض، إن شاء الله تعجبكم».

مسرحية مكسرة الدنيا

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

ومن المفترض، أن تضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

وتدور أحداث مسرحية «مكسرة الدنيا» حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

دنيا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم

تعيش دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لمسلسل «عايشة الدور»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور، لـ دنيا سمير غانم، في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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