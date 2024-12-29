«التعليم» تقرر إشراك معلمي الحصة في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.. وجهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، عدة تعليمات هامة بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، المقرر عقدها يناير المقبل.

الاستعانة بمعلمي الحصة في امتحانات الترم الأول

أوضحت المديريات التعليمية، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين العاملين بنظام الحصة الواحدة والمقيدين بالمدرسة، للمشاركة في أعمال امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.

عدم إشراك المحرومين في أعمال امتحانات الترم الأول

وأكدت مديريات التربية والتعليم، على عدم إشراك العاملين بالمدرسة المحرومين من أعمال امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، في «الملاحظة - التقدير - كنترول المدرسة».

مدى كفاية المعلمين بالمدارس

وشددت المديريات، على ضرورة متابعة المدارس، والوقوف على مدى كفاية المعلمين بالمداس لأعمال الملاحظة والمراقبة في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.

حل مشكلة عجز المعلمين بالمدارس

وأشارت المديريات، إلى أنه يمكن سد عجز المعلمين في المدارس التي تعاني من هذه المشكلة، بالاستعامة بمدارس الإدارة التي بها زيادة معلمين وذلك لصالح العمل.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

وتبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول لصفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

- يوم السبت 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- يوم السبت 25 يناير 2025 بداية إجازة نصف العام.

- يوم الخميس 6 فبراير 2024 نهاية إجازة نصف العام.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.