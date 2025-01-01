تعطيل العمل في البنوك اليوم الأربعاء أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

تعطيل العمل في البنوك اليوم الأربعاء أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:41 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 1-1-2025 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.03 جنيه للشراء و 53.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.95 جنيه للشراء و 64.11 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.24 جنيه للشراء و 56.36 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.22 جنيه للشراء و 32.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.79 جنيه للشراء و 165.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.82 جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيه للشراء و 6.97 جنيه للبيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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