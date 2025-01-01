الرياضة - 04:41 - تتصدرها أرسنال وبرينتفورد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:41 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 1-1-2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة أرسنال وبرينتفورد في ختام الجولة الـ 19 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ويتطلع الجانرز لتحقيق الانتصار على برينتفورد، من أجل خطف وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى من تشيلسى، صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

برينتفورد X أرسنال - 7.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى المصرى

مودرن سبورت X الإسماعيلي - 5 مساء

غزل المحلة X البنك الأهلي - 8 مساء