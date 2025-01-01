استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:40 صباحاً - تمكَّن المحقِّقون في حادث تحطّم طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة “جيجو” مما أسفر عن مصرع 179 شخصًا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول اليوم الأربعاء.

مسجل صوت قمرة القيادة

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونج-وان إنّ “الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمّرة القيادة اكتمل بالفعل”، مشيرا إلى أنّ الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.



أكبر عدد من القتلى

وفي أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق، لقي 179 شخصًا حتفهم الأحد، فيما جرى إنقاذ شخصين فقط، بعد تحطم طائرة ركاب إثر هبوطها دون عجلات وانحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار، قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار مو أن الدولي.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة “7 سي 2216” التابعة لشركة “جيجو إير”، القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند، وعلى متنها 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، في أثناء محاولتها الهبوط في المطار الواقع جنوبي البلاد بعد التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي بقليل.

تشير بيانات وزارة النقل إلى أن الحادثة خلفت أكبر عدد من القتلى في تحطم طائرة تابعة لشركة من كوريا الجنوبية منذ نحو ثلاثة عقود، وهي أسوأ حادثة داخل البلاد على الإطلاق.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية الطائرة، وهي ذات محركين من طراز بوينغ 737-800، تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار، لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام، وأظهرت صور أخرى تصاعد الدخان وألسنة اللهب من أجزاء الطائرة.

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