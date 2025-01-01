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هجوم جديد من سفير الاحتلال بالأمم المتحدة على جوتيريش بسبب اليمن - أخبار كلمتك

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هجوم جديد من سفير الاحتلال بالأمم المتحدة على جوتيريش بسبب اليمن - أخبار كلمتك

هجوم جديد من سفير الاحتلال بالأمم المتحدة على جوتيريش بسبب اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:00 صباحاً - وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون  توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حيال عمليات إسرائيل ضد الحوثيين بأنه "بغيض".

وقال دانون في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست: "دائما ما آمل أن يتغير شيء ما. كنت آمل أنه في هذه القضية سيتمكن من التمييز بين الأسود والأبيض، وبين الشر والخير. لكنه لم يتمكن من فعل ذلك".

وأضاف أنه لا يزال مصدوما من التغريدة التي نشرها جوتيريش قبل أيام، والتي وصف فيها الضربات الجوية الإسرائيلية في اليمن بأنها "مقلقة بشكل خاص".

وواصل دانون في ادعائه أن "حقيقة أن الأمين العام يساوي بين إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية، وبين منظمة إرهابية تخلق معادلة أخلاقية تضع الضحية والمعتدي في الجانب نفسه. هذا غير مقبول".

وزعم: "إسرائيل تقع على بعد 2500 كيلومتر، أي 1600 ميل عن اليمن. لقد تعرضنا للهجوم بـ 300 صاروخ وطائرة مسيرة. لا يوجد أي سبب للمساواة بيننا. نتوقع من الأمم المتحدة إدانة الحوثيين فقط، لأنهم الطرف الذي بدأ هذا الصراع".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل على قطع ذراع المحور الإيراني، وذلك في تعليق له على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في اليمن.

وأعلنت إسرائيل شن غارات على مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء والحديدة، فيما أكدت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي شن الغارات بعلم الولايات المتحدة.

وضمت المواقع المستهدفة مطار صنعاء الدولي ومحطتي كهرباء حزيز ورأس كثيب، وموانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي.

وأفادت الصحيفة بأن الأهداف كانت تستخدم لتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.

وهدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من الشهر الماضي باغتيال قادة الحوثيين على غرار ما حدث لقادة حماس وحزب الله.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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