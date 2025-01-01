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الرياضة - 05:16 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:16 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-1-2025 حيث كشفت بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، عن سعر الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-1-2025

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 116.5 جنيهًا، وفق آخر التحديثات المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 77 و78 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 82 إلى 85 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 1-1-2025

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات بين 35 - 43 جنيها.

وصل سعر كتكوت أبيض قطعان بين 26 - 26، 5 جنيه.

كتكوت ساسو بين 14 - 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 1-1-2025

وشهدت أسعار البيض استقرارًا أيضًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا بين 160 و165 جنيهًا، بينما تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 155 و160 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 165 و170 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث لبورصة الدواجن.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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