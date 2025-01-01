عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:35 صباحاً - كشف المغربي رضا سليم، نجم الأهلي، تفاصيل العروض المقدمة له ومستقبله مع القلعة الحمراء خاصة بعد أنباء رحيله في الانتقالات الشتوية، نتيجة إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة والتي ستؤدي إلى غياب اللاعب من شهرين لثلاثة شهور.

إصابة رضا سليم بقطع في غضروف الركبة

وانضم رضا سليم، في صيف 2023، إلى الأهلي قادمًا من الجيش الملكي المغربي، لكن اسمه ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق لضم لاعب أجنبي آخر.

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن رضا سليم يحتاج إلى تدخل جراحي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

ويستعد النادي الأهلي لسفر رضا سليم لاعب الفريق الي النمسا بنسبة كبيرة لإجراء عملية جراحية لعلاج القطع الجزئي بالغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

العروض المقدمة لـ رضا سليم

وقال رضا سليم عبر قناة الأهلي إنه تلقى، مؤخرًا، عروضًا مغربية، وإماراتية، وقطرية، لكن إدارة النادي لم ترد على هذه العروض.

وأضاف: "أنا ملتزم بعقدي مع النادي، ولا أمانع في الرحيل على سبيل الإعارة إذا كانت رغبة مسؤولي الأهلي في مغادرتي".

رضا سليم وقائمة الأهلي في انتقالات يناير

وعلمت كلمتك أن هناك اتجاها دخل النادي الأهلي لرفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق في انتقالات يناير، نظرا إلى غيابه فترة قد تصل لثلاثة أشهر، خاصة وأن بطولة الدوري تنتهي في شهر مايو المقبل.

ويسعى الأهلي لتسويق رضا سليم وبيرسي تاو للتعاقد مع مهاجم وجناح أجنبيين تلبية لطلب السويسري مارسيل كولر لمدير الفني للفريق الذي أبدى عدم اقتناعه بالثنائي مطالبًا برحيله.

وارتبط اسم الأهلي بضم أكثر من لاعب أجنبي مثل المغربي أسامة الإدريسي جناح باتشوكا المكسيكي، والبرازيلي إيفرتون جناح أوسترافا التشيكي.

إصابة الركبة المتكررة لرضا سليم

الغريب أن شكوى رضا سليم من الإصابة على مستوى الركبة ليست بجديدة بل تكررت خاصة أن اللاعب اشتكى من نفس الإصابة على فترات منذ انضمامه لصفوف الأهلي.

وأثارت إصابات رضا سليم المتكررة حيرة جماهير النادي الاهلي التي رجحت أن يكون اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.

وكانت تقارير إعلامية مغربية قد كشفت أن رضا سليم خلال تواجده في الجيش الملكي قبل انتقاله للأهلي، وأنّ اللاعب تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة في عام 2021 عبارة عن تشقق في عظام الركبة وكدمة قوية في الرباط الصليبي.



وأكدت التقارير أن رضا سليم لم ينفذ برنامج العلاجي والتأهيلي بالشكل الأمثل وهو ما تسبب في شكوى اللاعب بشكل مستمر من آلام الركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.