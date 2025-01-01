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«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

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«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:11 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إلى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال أول 6 أيام من عام 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

ونوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

الطقس في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 11
السواحل الشمالية 19 10
شمال الصعيد 19 06
جنوب الصعيد 22 09

حالة الطقس من الخميس 2 يناير إلى السبت 4 يناير 2025

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، من الخميس إلى السبت، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 2 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الخميس 2 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 11
السواحل الشمالية 18 09
شمال الصعيد 20 05
جنوب الصعيد 24 10

درجات الحرارة يوم الجمعة 3 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 3 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 12
السواحل الشمالية 19 10
شمال الصعيد 20 06
جنوب الصعيد 26 10

درجات الحرارة يوم السبت 4 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 4 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 21 10
شمال الصعيد 23 07
جنوب الصعيد 26 10

حالة الطقس يوم الأحد 5 يناير والإثنين 6 يناير 2025

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الأحد والإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 5 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 5 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 13
السواحل الشمالية 20 11
شمال الصعيد 21 07
جنوب الصعيد 26 10

درجات الحرارة يوم الإثنين 6 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 6 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 19 10
شمال الصعيد 20 07
جنوب الصعيد 22 10

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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