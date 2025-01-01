«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:11 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إلى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال أول 6 أيام من عام 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.
حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025
أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
|الطقس في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|19
|06
|جنوب الصعيد
|22
|09
حالة الطقس من الخميس 2 يناير إلى السبت 4 يناير 2025
ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، من الخميس إلى السبت، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 2 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الخميس 2 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|18
|09
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|24
|10
درجات الحرارة يوم الجمعة 3 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الجمعة 3 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|12
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|20
|06
|جنوب الصعيد
|26
|10
درجات الحرارة يوم السبت 4 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم السبت 4 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|21
|10
|شمال الصعيد
|23
|07
|جنوب الصعيد
|26
|10
حالة الطقس يوم الأحد 5 يناير والإثنين 6 يناير 2025
واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الأحد والإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وشددت هيئة الأرصاد على نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 5 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأحد 5 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|21
|07
|جنوب الصعيد
|26
|10
درجات الحرارة يوم الإثنين 6 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الإثنين 6 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|22
|10
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