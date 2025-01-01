«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:11 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إلى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال أول 6 أيام من عام 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

الطقس في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 19 06 جنوب الصعيد 22 09

حالة الطقس من الخميس 2 يناير إلى السبت 4 يناير 2025

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، من الخميس إلى السبت، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 2 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الخميس 2 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 18 09 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 24 10

درجات الحرارة يوم الجمعة 3 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 3 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 12 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 20 06 جنوب الصعيد 26 10

درجات الحرارة يوم السبت 4 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 4 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 21 10 شمال الصعيد 23 07 جنوب الصعيد 26 10

حالة الطقس يوم الأحد 5 يناير والإثنين 6 يناير 2025

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الأحد والإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 5 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 5 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 21 07 جنوب الصعيد 26 10

درجات الحرارة يوم الإثنين 6 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 6 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 20 07 جنوب الصعيد 22 10