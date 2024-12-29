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مشاهير العرب - ماذا قال عن العزاء؟.. تفاصيل وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ماذا قال عن العزاء؟.. تفاصيل وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماذا قال عن العزاء؟.. تفاصيل وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - نشوى مصطفي.. أوضحت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل وصية زوجها رجل الأعمال، محمد عماد، الذي تُوفي أمس السبت بشكل مفاجئ.

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى، اليوم الأحد، منشورا عبر صفحتها على «فيس بوك»، وعلقت من خلاله قائلة: «شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم، بشكركم جميعاً على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة زوج نشوى مصطفى

عزاء زوج الفنانة نشوى مصطفى

وكشفت نشوى مصطفى تفاصيل وصية زوجها قائلة: «اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمرى وأبو ولادي، ادعو له بالرحمة والمغفرة».

جنازة زوج نشوى مصطفى

جنازة زوج نشوى مصطفى

يذكر أن صلاة جنازة رجل الأعمال، محمد عماد زوج الفنانة نشوى مصطفى، أقيمت أمس السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وفاة زوج نشوى مصطفى

وتوفي زوج الفنانة نشوى مصطفى صباح يوم 28 ديسمبر 2024، وشهدت صلاة الجنازة، انهيار نشوى مصطفى من البكاء، قبل تأدية صلاة الجنازة على الجثمان.

وفاة زوج نشوى مصطفى

زوج الفنانة نشوى مصطفى

جدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى، تحدثت عن زوجها محمد عماد في تصريحات سابقة قائلة: «كان مقيم بأمريكا، وتزوجت منه زواج صالونات، وفي أول لقاء بيننا تأخر ثلث ساعة بسبب مباراة للزمالك، لأنه محب ومشجع للنادي، وذهبت إليه منزعجة للغاية وأخبرته أنها لا تحب هذه الطريقة في الزواج، ليؤكد لها أنه أيضا لا يحبها وأنه لم يكن يرغب فى الزواج من مصرية، وهي الكلمة التي استفزتها وبسببها قررت أنها ستتزوجه.

وأضافت نشوى مصطفى: في ثاني أيام زواجي طلبت منه الطلاق بسبب صينية مسقعة طلبها مني، ولأنه كان يعيش فى أمريكا حاولت أن أجعلها على الطريقة الحديثة وليست المعتادة، وعندما شاهدها أعطاها للبواب وتوجه إلى غرفة النوم غاضبا فغضبت منه للغاية وطلبت الطلاق ولكنه عاد واعتذر لي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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