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نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو) - أخبار كلمتك

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نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو) - أخبار كلمتك

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:50 صباحاً - أعلن النجم مصطفى شعبان، زواجه رسميًّا  قائلًا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف؛ والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليًّا كويس".

وأضاف مصطفى شعبان خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في سهرة خاصة على قناة الحياة: “خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم"، متابعًا "والدي قال لي لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، لكن تمت في النهاية".

ووجه رسالة لزوجته قائلًا: "سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة، وأنا مبسوط وفخورة بها أوي والحياة بعد الجواز أحلى بكثير ومراتي اسمها هدى الناظر متخرجة من الجامعة الأمريكية وهي نصها صعيدي ونصها إنجليزي"، مؤكدًا أن حياتهم قائمة على التشارك والتفاهم وأنه أول من اعترف بحبه لها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو) - أخبار كلمتك

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