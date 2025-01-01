بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:00 صباحاً - خلال شهر أبريل الماضي ترددت العديد من الأخبار حول زواج الفنان مصطفي شعبان وهدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب، بدون حفل زفاف أو إعلان الأمر لوسائل الصحافة والإعلام.



وبالرغم من عدم نفي كل منها خبر الزواج أو تأكيده الا هناك عدد من المقربين الذين أكدوا زواجهما، ولكن لظروف خارجه لم يتم الإعلان.



وأعلن النجم مصطفى شعبان، زواجه رسميًّا قائلًا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف؛ والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليًّا كويس".

زواج مصطفى شعبان وهدي الناظر

وأضاف مصطفى شعبان خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في سهرة خاصة على قناة الحياة: “خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم"، متابعًا "والدي قال لي لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، لكن تمت في النهاية.

تاريخ طويل من الصداقة والحوار الذكي

وعن تاريخ معرفته بزوجته، قال مصطفى شعبان إلى أن تعرفهما كان في عام 2009، وأنهما توجها لعلاقة مليئة بالحب والتفاهم.

وتابع:" لدينا حلم وأهداف مشتركة، وقواسم مشتركة في القراءة والفكر وحوار ذكي قد نختلف في بعض الأمور، لكنها اختلافات لا تؤثر في العلاقة، لأننا نستمع لبعض، ونستفيد من الآراء المختلفة.

وأوضح أنه كان أول من اعترف بحبه لزوجته، وأنه أعجب بها على مراحل، وأخذوقتًا في التعرف على بعضهماا البعض.

وتابع:"الحمد لله لا توجد خلافات بيننا، وإذا حدث شيء، فأنا مستعد للصلح فورًا وهذه قيم نبني عليها علاقتنا المستوحاة من تعاليم والدي، الذي كان دائمًا يحرص على أنه لا يفوت يومًا دون حل أي مشكلة قد تحدث".

كما تطرق الفنان مصطفى شعبان إلى التفاصيل اليومية في حياته مع زوجته، قائلًا: نلعب رياضة يوميًا، ونحب الخيل، وقد سافرنا إلى العديد من الأماكن خارج مصر وبعد الزواج، أصبحت المسؤولة عن مصروف البيت".

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