إحسان عبد القدوس، مبدع انحاز للمرأة، والنقاد لم يضعوه بمرتبة محفوظ والسباعي لسبب غريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:10 صباحاً - يمثل أدب إحسان عبد القدوس ــ ولد فى مثل هذا اليوم عام 1919 ــ الذى بلغ اكثر من 600 رواية وقصة نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته وهم 65 رواية إلى لغات أجنبية متعددة، وقدمت السينما المصرية 49 رواية من رواياته فى افلام سينمائية اختير تسعة افلام منهم ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، 9 روايات أصبحت مسلسلات اذاعية، و10 روايات تحولت الى مسلسلات تليفزيونية , وبذلك يكون صاحب أكبر عدد من الاعمال الى تم تحويلها الى السينما والدراما،



كان لإحسان عبد القدوس دور بارز فى صناعة السينما ليس فقط برواياته وقصصه ولكن بمشاركته فى كتابة السيناريو والحوار للكثير منها، فهو اختلف عن نجيب محفوظ فى انه لم يترك رواياته لغيره يكتب لها السيناريو لكن برغم الكم الكبير من قصص إحسان عبد القدوس إلا أن النقاد السينمائيين لم يضعوه فى مرتبة ممائلة مع الأديب نجيب محفوظ أو يوسف السباعى لأنهم اعتبروه كاتبا ارستقراطيا يتناول قضايا ترفيهية غير جماهيرية لا تتواكب مع الاشتراكية شعار العهد فى ذلك الوقت، حتى ان الرئيس عبد الناصر اعترض على عرض فيلم " البنات والصيف ".

الوسادة الخالية أول تعاون مع صلاح أبو سيف



تعاون مع إحسان عبد القدوس فى أفلام رواياته وقصصه اكثر من 16 مخرج سينمائى منهم يوسف شاهين وصلاح ابو سيف وحسن الامام وحسام الدين مصطفى وكمال الشيخ وبركات وحسين كمال وغيرهم، كان اغزرهم وانجحهم مع احسان المخرج صلاح ابو سيف الذى اكتشف ادب احسان وكان اول من قدمه الى السينما فى فيلم " الوسادة الخالية حيث حول صلاح ابو سيف لـ احسان خمس روايات للسينما هى: الوسادة الخالية، لا أنام، لاتطفئ الشمس، أنا حرة، الطريق المسدود، واقصوصة البنات والصيف، حيث تعامل ابو سيف مع ادب احسان بشكل فنى جاد نقل عالمه واضاف اليه رؤيته السينمائية.

نادية لطفى وعبد الحليم فى أبى فوق الشجرة



جاء المخرج حسين كمال الدارس لفن السينما والقادم من باريس الذى استطاع اخراج تسع اعمال لإحسان عبد القدوس اضاف فيها الروح الشبابية الجديدة المرحة فبدأها بفيلم " أبى فوق الشجرة "، أنف وثلاث عيون، امبراطورية ميم، دمى ودموعى وابتساماتى، لاشئ يهم،العذراء والشعر الأبيض، أيام فى الحلال، أرجوك اعطنى هذا الدواء.

أفلام نبيلة عبيد وحسين كمال

غلب على افلام قصص احسان عبد القدوس التى اخرجها حسين كمال الصبغة التجارية لكنها تعكس فى النهاية نظرة احسان للمرأة وفهم عوالمها الخاصة، وقامت بأغلب افلام حسين كمال الفنانة نبيلة عبيد صاحبة النصيب الاكبر من افلام احسان.



اتهم احسان عبد القدوس بأنه قهر الرجل أمام طغيان المرأة فى معظم افلامه فظهر ابراهيم ابن التربى والطالب الجامعى الذى يعانى الفقر ويقع فى حب ابنة كاتب مشهور فى فيلم " لا اكذب ولكنى اتجمل " فيكذب عليها ويفهمها انه ابن عائلة وان خاله مستشار خوفا من ان تبتعد عنه وقام ببطولته احمد زكى وآثار الحكيم وأخرجه ابراهيم الشقنقيرى..

وفى رائعة احسان عبد القدوس " فى بيتنا رجل " نجد ابراهيم حمدى المناضل الوطنى المقاوم لفساد السلطة والاحتلال كانت نهايته الموت بعد ان كان فى مواجهة غير عادلة مع الحياة والمجتمع، كما عكس الخوف عائلة زميله ووالده الذين اخفوه عندهم لفترة،



وفى فيلم " ولايزال التحقيق مستمرا " قدم احسان عبد القدوس شخصية المدرس الذى يعتبر العلم رسالة ويرفض الدروس الخصوصية ويعيش على دخله البسيط بينما زوجته ــ نبيلة عبيد ــ متطلعة الى الثراء حيث تنبهر بصديق الزوج الثرى الذى خان الصداقة واغدق على زوجة صديقه بالهدايا حتى وقعت فى الخطيئة ورفضها الصديق فقتلته، ثم قتلها زوجها ــ محمود يس ـ الفيلم من اخراج اشرف فهمى.

الراقصة والطبال



وفى " الراقصة والطبال " كان عبده الطبال هو البطل نموذج للتمزق والانهيار أمام متطلبات العصر، شاهد الراقصة فى احد الموالد ويتفق معها على تدريبها وتحويلها الى راقصة شهيرة لكنها تقع فى حب الطبال الذى يرفض الزواج منها، وتنفصل الراقصة التى مثلت دورها نبيلة عبيد عن عبده الطبال الذى تقمصه احمد زكى وتزداد وساوسه ويصاب بالجنون حين فشل فى تقديم فاصل موسيقى منفردا بدون راقصة فينهار ويدمن المخدرات.

مشاكل مع الرقابة على المصنفات



كما تعرضت بعض اعمال احسان عبد القدوس السينمائية الى مشاكل عديدة مع الرقابة ومن اشهر ازماته مع الرقابة على المصنفات كانت الضجة التى اثيرت حول فيلم " البنات والصيف "حيث قامت الرقابة بالتدخل وتعديل نهاية الفيلم بانتحار البطلة لخيانة زوجها.

افيش فيلم لا أنام



وفى فيلم لا أنام قامت الرقابة بتعديل السيناريو بحرق البطلة الشريرة ــ فاتن حمامة ــبالرغم من ان اصل القصة غير ذلك، وفى "الطريق المسدود "طلبت الرقابة تعديل النهاية بزواج البطلة بدلا من انتحارها، وطلبت ايضا تغيير اسم فيلم " ياعزيزى كلنا لصوص " بدلا من تعميم التهمة على الجميع وتوقف عرض الفيلم عامين حتى وافقت الرقابة على الاسم.



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