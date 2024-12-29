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مشاهير العرب - «توقف القلب النابض».. سامح الصريطي ينعى شقيقته بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «توقف القلب النابض».. سامح الصريطي ينعى شقيقته بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «توقف القلب النابض».. سامح الصريطي ينعى شقيقته بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - نعى الفنان سامح الصريطي، شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، التي توفيت صباح اليوم الأحد، ليودعها برسالة مؤثرة.

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وأعلن الفنان سامح الصريطي، خبر وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله».

ونعى سامح الصريطي، شقيقته، قائلا: «توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء».

آخر أعمال سامح الصريطي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان سامح الصريطي، مسلسل جميلة، الذي عرض في المارثوان الرمضاني 2023، وكان من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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