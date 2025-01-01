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الرياضة - 01:46 - أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة الجديدة بالدعاء لمصر (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة الجديدة بالدعاء لمصر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة الجديدة بالدعاء لمصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:46 صباحاً - أدى أقباط محافظة بورسعيد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية وذلك بجميع كنائس المحافظة، لاسيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية، و التي شهدت إقبالًا من أقباط بورسعيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة والأمل بالعام الجديد.

وترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي، بجانب القس بيشوي الذي تم إعلانه الشهر الماضي كاهنا بكنيسة الأنبا بيشوي أيضا، وقد شارك الكهنة في الصلاة العشرات من رعية الكنيسة.

الدعاء لله ان يحفظ مصرنا الغالية

هذا وقد أقامت الكنيسة الصلوات والطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذي بدأت عند منتصف الليل.

وتوجه كل الأخوة الأقباط خلال صلواتهم في أول دقائق في العام الجديد بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على مصر، وأن يحفظها الله ويكون عونا للقيادة السياسية لخدمة وطننا الحبيب.

الأطفال يتزينون بملابس بابا نويل

وعلى جانب متصل حرص الأطفال على ارتداء الزي ذو اللون الأحمر والاخضر والأبيض، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد

استنفار أمني مشدد في محيط الكنائس

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفارا أمنيا مشددا بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وفرض طوق أمني ووضع حواجز وتعزيز الخدمات بمحيط الكنائس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الجديدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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