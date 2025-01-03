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حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:00 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، حقيقة تفكير باريس سان جيرمان، في ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمكنه التوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من يناير الجاري، في ظل انتهاء عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.

 

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى أن "الدون" يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.

كما ترددت أنباء عن إمكانية انتقال رونالدو لسان جيرمان، بعد رحيل الثلاثي "نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي" عن الفريق.

لكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "مصادر بنادي باريس سان جيرمان نفت التقارير التي تزعم إمكانية ضم رونالدو، وأكدت عدم إجراء أي محادثات مع اللاعب".

وفي ذات السياق، قال الصحفي الإنجليزي، بن جاكوبس: "لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو".

وحسب المصادر ذاتها، فإن "إستراتيجية سان جيرمان الجديدة، تتمثل في الابتعاد عن التعاقدات الكبرى.. فالشعار الجديد هو شراء الشباب، وبقدر الإمكان، الفرنسيون منهم".

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت بأن النصر يحاول التفاوض مع رونالدو، من أجل تمديد عقده.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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