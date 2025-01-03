الرياضة - 09:06 - ارتفاع سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:06 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب بمختلف أعيرته في سوق الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3222.75 جنيهًا للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2506.75 جنيهًا للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2659.22 دولار للبيع، و2658.95 دولار للشراء.