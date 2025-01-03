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الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:06 صباحاً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار في صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

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الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

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الدولار واجتماع البنك المركزي المصري

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني نحو 50.72 جنيه للبيع، 50.82 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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