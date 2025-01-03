وصول أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وشرط مسبق لاستئناف العلاقات - أخبار كلمتك

وصول أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وشرط مسبق لاستئناف العلاقات - أخبار كلمتك

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على الطائرة - أخبار كلمتك

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على الطائرة - أخبار كلمتك

طريقة تغيير رقم الموبايل على فيزا البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

طريقة تغيير رقم الموبايل على فيزا البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الثوم يودع الـ 85 جنيها وانخفاض جديد في الطماطم - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الثوم يودع الـ 85 جنيها وانخفاض جديد في الطماطم - أخبار كلمتك

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد - أخبار كلمتك

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:26 صباحاً - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء تحطم طائرة صغيرة في مستودع للأثاث بمدينة "فوليرتون" في ولاية "كاليفورنيا".

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الحادث وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة ذات المحرك الواحد من مطار فوليرتون المحلي.. مشيرة إلى أن القتيلين كانا على متن الطائرة في حين أن المصابين كانوا يعملون داخل المبنى وقت وقوع الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج حيث تتراوح إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

من جانبها، أفادت إدارة الإطفاء في مدينة "فوليتون" بأن الحادث تسبب في نشوب حريق كبير وحدوث أضرار جسيمة في جزء من المستودع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق