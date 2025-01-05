الرياضة - 10:21 - استجابة لوزيرة التضامن.. النيابة تحقق في واقعة التحرش بسيدة قعيدة داخل دار رعاية بمصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:21 صباحاً - أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة، إجراء تحريات المباحث الجنائيةk حول واقعة تعرض سيدة قعيدة للتحرش داخل أحد دور الرعاية غير المرخصة، كما أمرت باستدعاء المبلغة لسماع أقوالها حول الحادث.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت الواقعة إلى النيابة العامة بعد تداول معلومات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعرض سيدة تعاني من الشلل للتحرش من قبل أحد المشرفين في دار لرعاية المسنين غير مرخصة في منطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع بمأموري الضبط القضائي بالوزارة إلى مكان الدار للتحقق من صحة ما تم تداوله، وتبين بالفعل تعرض السيدة للتحرش من قبل المشرف المسؤول.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق الدار غير المرخصة ونقل جميع المسنين إلى دار مرخصة لتلقي الرعاية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الدار، بما في ذلك المشرف المتهم، وتحويل القضية إلى النيابة العامة.