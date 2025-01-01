الرياضة - 01:46 - اندلاع حريق فى حضانات مستشفى القنايات بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:46 صباحاً - شهدت مدينة القنايات بمحافظة الشرقية نشوب حريق فى حضانات مستشفى القنايات، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الاقسام المجاورة.
هذا وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من الأهالي بإندلاع حريق فى قسم الحضانات بالطابق الثالث بمستشفى القنايات المركزي.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع ب5 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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