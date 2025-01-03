إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:00 صباحاً - حجز إنتر ميلان، مقعده في المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، بعدما تغلب على أتالانتا في نصف النهائي، بهدفين دون رد، اليوم الخميس.

وتكفل الهولندي دينزل دومفريس بتسجيل هدفي النيراتزوري، ليقوده للوصول إلى النهائي، في انتظار المتأهل من مباراة يوفنتوس ضد ميلان.

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، فإن إنتر ميلان نجح في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات بمختلف البطولات، دون اهتزاز شباكه.

وأشارت إلى تحقيق الأفاعي لهذا الرقم المميز، للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والأولى له منذ عام 2007.

وشهد نوفمبر وديسمبر 2007 وصول إنتر ميلان إلى 6 انتصارات متتالية بدون اهتزاز شباكه، وهو ما قد يعادله الفريق، حال صموده في نهائي السوبر.

يذكر أن نهائي السوبر الإيطالي سيقام الإثنين المقبل، بين إنتر ميلان، والفائز من مواجهة يوفنتوس ضد ميلان، التي ستقام غدًا الجمعة.

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.