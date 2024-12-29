الرياضة - 11:56 - هاشتاج «السيسي زعيم بحجم عالم» يتصدر منصة إكس.. ومتابعون: الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - دشن مغردون على منصة إكس هاشتاج «السيسي زعيم بحجم عالم»، وذلك تزامنا مع ما يشهده الشرق الأوسط من توترات وصراعات أثرت على استقرار وأمن العديد من الدول، مشيرين إلى أن الرئيس السيسي استطاع وسط هذه الظروف الحفاظ على أمن مصر القومي، فضلا عن حرصه على إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، واهتمامه بوضع حد للحروب في المنطقة.

وتصدر هاشتاج «السيسي زعيم بحجم عالم» قائمة التريندات على منصة (X)، حيث شارك فيه العديد من المتابعين في مصر والدول العربية، مشددين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مصر إلى بر الأمان في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة العربية، فضلا عن أن البلاد شهدت في عهده طفرة غير مسبوقة في مجال الصناعة.

وتستعرض بوابة الأسبوع في هذا التقرير أبرز إنجازات الرئيس السيسي في عام 2024، وفقا لما ساقه المتابعون عبر الهاشتاج.

إنجازات الرئيس السيسي في عام 2024

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في تحقيق الكثير من الإنجازات في كافة المجالات، وحقق ذلك من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا، وهي كالآتي: «التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية، العدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والصحة».

الرئيس السيسي في عام 2024

ويهتم الرئيس السيسيبالشباب والمرأة وذوي الهمم، حيث تم تمكين وتمثيل الشباب والمرأة وذوي الهمم في مجلسي النواب والشيوخ، توليهم المناصب القيادية بالدولة.

كما اهتم السيسي بتطوير التعليم، حيث شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة وتم إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

السيسي زعيم بحجم عالم

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصحة، حيث تم تنفيذ المئات من المشاريع الصحية وإعادة رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة وتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمشروع القومي.

واهتم الرئيس السيسي بتطوير قطاع الكهرباء وكافة قطاعات الدولة، ويأتي ملف البنية التحتية في مقدمة الملفات، حيث شهدت نهضة حقيقية، كما استطاع الاقتصاد المصري تحقيق طفرة هائلة ومرونة أمام كل التحديات، وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى خلق فرص استثمارية واعدة وضخمة مثل صفقة مشروع رأس الحكمة.

هاشتاج السيسي زعيم بحجم عالم

ولا يزال هناك تركيز غير مسبوق من الرئيس السيسي على ملف بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشة الخاصة للمصريين سواء عبر تكافل وكرامة و مبادرة حياة كريمة وزيادة المرتبات والمعاشات.

وبالنسبة لموقف الرئيس السيسي من التوترات والحروب، التي تحدث في الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فقد حرص على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتخفيف معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع، فضلا عن أن مصر دائما ما شددت على إنهاء الصراع في السودان ووقف العدوان على لبنان، واحترام سيادة الدولة السورية والوقوف ضد محاولات إسرائيل السيطرة على أراضيها.

وأقامت مصر الكثير من المؤتمرات المحلية والعالمية، لـ وقف إطلاق النار في الدول العربية الشقيقة.