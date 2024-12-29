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تامر حسني يفاجئ كريم عبد العزيز ويحضر عرض مسرحية الباشا (صور) - أخبار كلمتك

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تامر حسني يفاجئ كريم عبد العزيز ويحضر عرض مسرحية الباشا (صور) - أخبار كلمتك

تامر حسني يفاجئ كريم عبد العزيز ويحضر عرض مسرحية الباشا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - فأجا الفنان تامر حسني كريم عبد العزيز وحضر عرض مسرحيته الجديدة الباشا والتي عرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تامر حسني يحضر مسرحية الباشا 

وحرص تامر حسني على التقاط صور تذكارية مع طاقم عمل مسرحية الباشا ومنهم كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كما أنه مازح الطفل جان رامز قائلًا:" عايز تطلع مطرب في المسرحية زميل يعني 

وأعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية “الباشا” في موسم الرياض بالسعودية.

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ردود الفعل على مسرحية الباشا 

وقال كريم عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "رد الفعل على مسرحية الباشا في السعودية، حاجة تفرح وتشرف، أنا فرحان بنجاحي للعام الثاني على التوالي بعد تقديم مسرحية السندباد الموسم الماضي، الجمهور فرحان من الرواية وطاير من الفرحة".

 

 

 

 

رسالة لتركي آل الشيخ

وتابع كريم عبد العزيز: "أنا عايز أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتوفيره كل الإمكانيات لينا في مسرحة الباشا".

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العمل مع هنا الزاهد 


وأضاف: "أول مرة أشتغل مع هنا الزاهد، وأنا عشقتها في المسرحية لأنها فنانة كاملة والناس بتموت فيها في السعودية، بتمثل كوميدي وتراجيدي، وأحسست أنها فرد من العائلة".، ولفت: "المخرج رامي إمام قدم وجوها جديدة في مسرحية الباشا".

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ترشيح كريم عبد العزيز

من جانبه، أوضح المخرج رامي إمام، مخرج مسرحية الباشا: "كريم عبد العزيز هو اللي مرشحني لإخراج المسرحية، وتجمعنا صداقة وأخوة من 30 سنة ولأول مرة نشتغل مع بعض، وأشكر تركي آل الشيخ على دعمه لينا في المسرحية، وسعيد بالتجربة مع أسرة عمل المسرحية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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