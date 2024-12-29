أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:00 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسر من سورتى التكوير والطارق 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 27ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة القصص 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وماتيسر من سورة مريم 15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالباسط الحسينى وما تيسر من سورة هود 15ق

05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة التحريم والحاقة وقصار السور وفاتحة الكتاب 44ق

02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وماتيسر من سورة فاطر 30ق

09: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد يحيى الشرقاوى وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

34: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة 5ق الساعة 14:51

مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى من سورة الشورى 15 ق

16:12( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المائدة 15ق

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق

17:09( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الأنفال 30ق

18:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 30ق

19:47( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الرعد 30ق

21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / حلمى الجمل وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق- الانفطار

15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة المزمل 40

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ / حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة الفتح 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود فرج وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 15ق

03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة النور 44ق

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