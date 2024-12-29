إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. أبرز قرارات اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لمناقشة العديد من الملفات.
قرارات الهيئة الوطنية للإعلام
واتخذ مجلس الهيئة الوطنية للإعلام عدة قرارات أبرزها:
- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث على موجات الإذاعات الأخرى.
- تكليف أسامة كمال - عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.
- تكليف مجدي لاشين - الرئيس السابق للتليفزيون المصري - بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.
- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقـصـى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.
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