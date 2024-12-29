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إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. أبرز قرارات اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

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إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. أبرز قرارات اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. أبرز قرارات اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لمناقشة العديد من الملفات.

قرارات الهيئة الوطنية للإعلام

واتخذ مجلس الهيئة الوطنية للإعلام عدة قرارات أبرزها:

- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث على موجات الإذاعات الأخرى.

- تكليف أسامة كمال - عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

- تكليف مجدي لاشين - الرئيس السابق للتليفزيون المصري - بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقـصـى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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