الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:06 مساءً - أعلن الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن فوز أحد المتابعين بـ 5 ملايين دولار، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما طرح مسابقة للجمهور للكشف عن اسم ألبومه القادم.

وشارك حسن أبو الروس، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» برفقة الفائز، معلقا عليها قائلا: «مبروك محمود صالح ينجح في كسب ٥ ملايين دولار بمش أمريكاني، انا مش بتاع هزار…و صورتي على الدولار».

آخر أعمال حسن أبو الروس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال حسن أبو الروس، طرحه لأغنية «سيبك» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، من كلمات وألحان حسن أبو الروس، توزيع ناصر بيتس، إخراج هايبارمان.

وتتضمن كلمات أغنية سيبك لـ حسن ابو الروس الأتي: «سيبك سيبك سيبك من كلام قال الناس ولا عادوا، دا ما ماناش احنا بتوع السعاده و الجي احنا ما بنعملش حساب في الدنيا يابا غير لله، سيبك سيبك سيبك من كلام الناس قال ولا طيبوا دا ما ماناش احنا بتوع السعاده، و اللي جي احنا ما بنعملش حساب في الدنيا يابا غير لله اه.. اه مش فاهم ايه، اللي بيحصل ايه اللي بيجري و ايه موضوع قلبك قدم ليه علي الهجره، وساب قلبي في حيره و موجوع الناس دي سابتني و مشيت رجعت لما عمل مسموع زكر في مسابقات مادية زميلي».