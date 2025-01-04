وزير الري: مصر حريصة على دعم التنمية في دول حوض النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:36 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر حريصة على دعم التنمية في دول حوض النيل وتعزيز التعاون وتحقيق التقدم فيها باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول الحوض من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل والخاصة بالتعاون الثنائي مع الجهات الدولية المتخصصة في مجال المياه، كما تم استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، ومجهودات مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو، وموقف المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه (AWARe).

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراس نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات ل1650 متدربا من 52 دولة أفريقية.

وقال الوزير إنه تم أيضا استعراض جهود الوزارة على الصعيد الأفريقي، حيث بذلت مصر مجهودات بارزة في عامي 2023 و2024 خلال رئاستها مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو، والمستمرة حتى شهر فبراير 2025، حيث حرصت مصر على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، كما لعبت أفريقيا بقيادة مصرية دورا مهما على المستوى العالمي خلال العديد من الفعاليات الدولية، والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

وأشار إلى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، حيث واصلت مصر جهودها لرفع مكانة المياه على الأجندة العالمية بالتأكيد على الترابط بين المياه والمناخ، وإطلاق مصر لمبادرة AWARe، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تهدف هذه المبادرة لخدمة الدول النامية، وخاصة الأفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه.

وأضاف أنه أنه من خلال برامج التدريب وبناء القدرات والتي يتم تنفيذها في مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة المبادرة، فستتمكن الدول من التصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال رفع كفاءة المتخصصين الأفارقة العاملين في مجال المياه.