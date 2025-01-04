جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بمنشأة القناطر ضمن مبادرة "بداية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:30 صباحاً - استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرية بهرمس بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.

قافلة تنموية شاملة أطلقتها جامعة القاهرة لقرية بهرمس بمنشأة القناطر ضمن المبادرة الرئاسية"بداية"

وأشار التقرير، إلى أن القافلة التنموية الشاملة ضمت كوادر متميزة ومتنوعة في التخصصات المختلفة في الرمد، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والجلدية، والمسالك البولية، كما ضمت القافلة عناصر مدربة ومجهزة من فرق التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة، كما اصطحبت العيادة المتنقلة لطب الأسنان لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة لخدمة المواطنين بالقرية.

رئيس الجامعة:1371 مواطنا استفادوا من الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية وورش العمل والكشف والعلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (بداية) بتقديم خدمات متنوعة لتحسين جودة حياة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة جهودها للمشاركة الفعالة، ودعم كافة المبادرات الرئاسية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة.

وأشار رئيس الجامعة أن 1371 مواطنا استفادوا من الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية وورش العمل التى نفذتها القافلة، وأن الكشف والعلاج يقدم مجانا، كما أن الحالات الحرجة يتم تحويلها لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة بالمجان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادي عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة أطلقت خلال الفترة الأخيرة عدة قوافل تنموية شاملة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، مؤكدًة أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأكد التقرير، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية لنحو 780 شخصا، كما قدمت خدمات توعوية لحوالي 600 شخص من مواطني القرية، كما استفاد حوالي 35 مزارعا من الخدمات البيطرية التي قدمتها القافلة من خلال توقيع الكشف الطبي وتشخيص 750 حالة من الدواب، والدواجن، والأبقار، والأغنام، والماعز، وتم صرف الأدوية لها بالمجان، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة حسب طبيعة كل حالة.

ورصد التقرير، تنفيذ القافلة مجموعة من ورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال واستفاد منها ما يقرب من 250 طفلا، إلى جانب استفادة 200 شخص من مواطني القرية من الخدمات التوعوية التي قدمتها كليات التمريض وطب الأسنان إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة، واستفادة 350 شخصًا من الخدمات التوعوية التي قدمها "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" بالجامعة من خلال البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية "بهرمس" بمنشأة القناطر قد ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز خدمات ذوي الإعاقة، والإدارة المركزية للشئون الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.