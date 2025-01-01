برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:05 مساءً - يواجه نادي برشلونة الإسباني، أزمة عنيفة تهدد الفريق مع أول أيام عام 2025، في حالة فشل النادي في تسجيل لاعبه داني أولمو، بسبب قواعد قانون اللعب المالي النظيف.

ويعاني برشلونة حالة من الفوضى منذ سنوات بسبب الوضع الاقتصادي المذري الذي ظهر في عام 2020 مع انتشار فيروس كورونا وعدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين، وهو ما تسبب في رحيل العديد من اللاعبين المميزين مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز وأنطوان جريزمان وغيرهم، حتى يستطيع النادي العودة إلى الطريق الصحيح وعدم الدخول تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني رفضها التام لتسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة، بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية وبالتالي تم حذف اللاعب من القائمة صباح اليوم مع بداية يناير 2025.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة قد تحل عليه كارثة مالية كبرى إذا لم يسجل أولمو، قد يصل قدرها إلى 263 مليون يورو، وتنقسم إلى:

1- سيكون على برشلونة دفع راتب أولمو بالكامل حتى 2030، بعدما أصبح لاعبًا حرًا، وقيمته 48 مليون يورو.

2- دفع 55 مليون يورو التي اتفق عليها برشلونة مع لايبزيج نظير الانتقال قبل 5 أشهر فقط، وهو مبلغ لم يدفعه النادي الكتالوني بأكمله حتى الآن.

3- بالإضافة إلى عدم قدرة برشلونة على بيع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو في الوقت الحالي لأنه أصبح حر الانتقال بعد عدم تسجيله في القائمة.

4- خسارة 100 مليون يورو من بيع مقاعد شخصيات كبار الزوار "VIP" في ملعب "كامب نو" لمدة 20 عامًا، حيث كان ثمنها 200 مليون يورو، ولكن اضطر النادي للموافقة على مبلغ أقل لسرعة تسجيل أولمو وهو ما لم ينجح أيضًا.

رابطة الأندية الإسبانية تصدم برشلونة بشأن داني أولمو

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني رفض طلب برشلونة بتسجيل اللاعب داني أولمو.

وقالت الرابطة: إن برشلونة لم يقدم أي ضمانات رسمية كافية تتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد بداية من 2 يناير المقبل.

هذا القرار يعني أن برشلونة لن يتمكن من تسجيل أولمو أو حتى باو فيكتور ضمن صفوف الفريق ليلعبان بالنصف الثاني من الموسم.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة لا يزال يأمل في حل المشكلة وسيحظى بمهلة إضافية حتى يوم 3 يناير الجاري.

وفقا للتقارير فإن أولمو سيصبح حرًّا في التعاقد مع أي فريق آخر في حالة فشل تسجيله بقائمة برشلونة كما سيكون له الحق في الحصول على كامل تعاقده مع الفريق حتى عام 2030.

وفي حالة عدم القدرة على تسجيل باو فيكتور سيظل لاعبًا في برشلونة ولكن بدون تسجيل لحين إدراج اسمه في قائمة الفريق في وقت لاحق بعد تسوية أمور النادي.

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