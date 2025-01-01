الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:51 مساءً - سعر الذهب والدولار.. استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3918 جنيهًا للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3740 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2625.01 دولار للبيع، و2624.1 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولارفي بنك مصر، بلغ نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي، بلغ نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ 50.89 جنيه للبيع، 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 50.88 جنيه للبيع، و 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.88 جنيه للبيع، 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني، بلغ نحو 50.96 جنيه للبيع، 50.86 جنيه للشراء.

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