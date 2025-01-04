الرياضة - 11:16 - ارتفاع أسعار وقود تدفئة المنازل في الولايات المتحدة بسبب موجات الصقيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:16 صباحاً - قفزت أسعار وقود تدفئة المنازل بسبب موجات البرد الشديدة التي شهدتها العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في ارتباك الأسواق التي بقيت هامدة لسنوات طويلة بسبب اعتدال درجات الحرارة في المواسم الماضية.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز: إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 4 في المائة في الأسبوع المنقضي، و14 في المائة في الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر منصة هنري القياسي، في الخميس الماضي، 3.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أما زيت التدفئة فقد ارتفع بنسبة 5 في المئة على مدار أسبوع، وسجل مؤشر عقود خام هاربور نيويورك 2.35 دولار للجالون يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن الشمال الأمريكي ربما يواجه «أبرد يناير» منذ عشر أعوام، وذلك بعد سنوات من الحرارة الأكثر دفئاً، ما أصاب بعض المتداولين بصدمة.

وكان الشتاء الماضي هو الأكثر دفئاً في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، وربما ترغم الأسواق على مواجهة تحديات شتوية لم تعهدها من قبل.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 47 في المئة من الأسر الأمريكية تلجأ إلى الغاز لتدفئة منازلها، بينما يستخدم 40 في المئة الكهرباء لهذا الغرض، ولا يزال زيت التدفئة يستخدم في بعض أجزاء الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.

تأتي قفزة الأسعار في وقت شهدت فيه المناطق الشرقية والوسطى من البلاد موجة قطبية التي ينتظر أن تكون مصحوبة بأبرد هواء في الموسم حتى اللحظة ودوامات من الرياح الباردة الخطيرة.

وقد تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في الجزء الجنوبي من الشاطئ الساحلي لولاية فلوريدا، ما يحمل معه احتمالات الإضرار بمحاصيل مزارع الحمضيات، وسوف تتأثر الأسعار إذا صدقت التنبؤات المناخية، وذلك في حال امتدت الموجة القطبية إلى أحواض تكساس لإنتاج النفط الصخري بما يضر بالإمدادات.

وتوقعت هيئة معلومات الطاقة الأمريكية أن تقفز نفقات الأسر على تدفئة المنازل في وسط غرب الولايات المتحدة، التي يرتقب لها أن تشهد ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة في أسعار الغاز خلال هذا العام، و6 في المئة في أسعار الكهرباء.

كما أن شمالي شرق البلاد يتوقع لها أيضا أن ترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 5 في المئة.