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مشاهير العرب - قائمة جوائز جولدن جلوب 2025.. أدريان برودي أفضل ممثل وفيرناندا توريس تهزم أنجلينا جولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قائمة جوائز جولدن جلوب 2025.. أدريان برودي أفضل ممثل وفيرناندا توريس تهزم أنجلينا جولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة جوائز جولدن جلوب 2025.. أدريان برودي أفضل ممثل وفيرناندا توريس تهزم أنجلينا جولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:00 مساءً - أقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025 في نسخته الـ 82، في لوس أنجلوس، وأعلن القائمون على الحفل عن قائمة الجوائز بعد منافسة قوية بين العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في 27 فئة.

قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

وفاز الممثل أدريان برودي، بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي درامي، عن دوره بفيلم «the Brutalist»، الذي يتناول أوضاع المهاجرين بعد الحرب.

قائمة جوائز جولدن غلوب 2025
جوائز جولدن غلوب 2025

فيلم «the Brutalist»، أخرجه وشارك في كتابته برادي كوربيت بالتعاون مع مونا فاستفولد، قدّم دراما عميقة ومؤثرة بمشاركة النجوم فيليسيتي جونز وجاي بيرس.

جوائز جولدن غلوب 2025

- أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني جيسيكا غانينج عن دورها في مسلسل BABY REINDEER.

- وحصد تادانوبو أسانو جائزة أفضل أداء لممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل SHŌGUN.

- جائزة الجولدن جلوب لأفضل سيناريو بيتر ستروجان عن فيلم Conclave.

- وذهبت جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني إلى جيرمي ألن وايت عن دوره في مسلسل THE BEAR.

جوائز جولدن غلوب 2025
قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

- فاز فيلم Flow بجائزة أفضل أنيميشن.

- فاز سيباستيان ستان بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن الفيلم المعنون بـ A Different Man

- حصد فيلم Emilia Pérez على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

جوائز جولدن غلوب 2025

- اقتنصت جودي فوستر جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Night Countr.

- وفازت ديمي مور بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم سينمائي - موسيقي/كوميدي عن دورها في فيلم The Substance

- فيما فاز كولين فاريل بجائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره بمسلسل The Penguin.

جوائز جولدن غلوب 2025
قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

- وحصلت زوي سالدانا على جائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي عن فيلم Emilia Pérez.

- أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي: الفنان كيران كولكين عن فيلم A Real Pain.

- إما عن جائزة أفضل مخرج لفيلم سينمائي ذهبت إلى المخرج برادي كوربيت لفيلم The Brutalist.

جوائز جولدن غلوب 2025
قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

- وأفضل سيناريو لفيلم سينمائي حصل عليها بيتر ستروغان لفيلم Conclave.

- أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي: ترينت ريزنور وأتيكوس روس عن فيلم Challengers.

- وفازت أغنية «El Mal» عن فيلم Emilia Pérez، بجائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم سينمائي.

- وذهبت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني إلى مسلسل Shōgun.

- أما عن جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي، فاز بها مسلسل Hacks.

جوائز جولدن غلوب 2025
قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

الفائزين بجوائز جولدن غلوب 2025

- أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون: مسلسل Baby Reindeer.

- أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني: الفنانة آنا ساواي Anna Sawai عن مسلسل شوغون(Shōgun)

- أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني: الفنان هيرويوكي سانادا عن مسلسل Shōgun

- أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: جين سمارت عن مسلسل Hacks

جوائز جولدن غلوب 2025
قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

- أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميديا: جيريمي ألين وايت عن مسلسل The Bear

- أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون: جودي فوستر عن مسلسل True Detective: Night Country.

- ذهبت جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون كولين فاريل عن مسلسل The Penguin.

قائمة جوائز جولدن غلوب 2025

- حصلت جيسيكا جانينج على أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون عن مسلسل Baby Reindeer.

- فاز تادانوبو أسانو بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون عن مسلسل Shōgun.

- وحصل آلى وونغ على أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون عن مسلسل Ali Wong: Single Lady

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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