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وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:04 مساءً - ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي، البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة وحمدى عزام مدير البرنامج، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء وبعض قيادات وزارة الزراعة، وخلال الاجتماع. 

برنامج التنمية الزراعية خلال عام 2024


تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2024 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ 749 مليون جم لأكثر من 17.6 ألف مستفيد ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2024 وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة عليه خلال السنوات الماضية 11.47 مليار جم لأكثر من 436 ألف مزارع ومستفيد نهائي.

تبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي على نطاق أكبر 

وقال حمدى عزام مدير البرنامج: إن علاء فاروق  وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بوضع استراتيجية جديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة وتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في  المجال الزراعي على نطاق أكبر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول علي تمويل بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة يتولى تنفيذها البنك التجاري الدولي CIB (البنك الوكيل) للبرنامج بالتعاون مع 16 بنك مشارك والوحدات الفنية للبرنامج بعد هيكلتها ووضع خطة عمل جديدة لها بما يضمن تغطية كافة الجوانب المالية والفنية للمشروعات الممولة وكذلك التغطية الجغرافية الشاملة لها.

وأضاف "عزام" أنه خلال الاجتماع أيضا تم إقرار إعادة تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة بما يدعم وفرة التمويل بالعملة الأجنبية.

في نهاية الاجتماع، وجه «فاروق» الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه، مشيرًا إلى إشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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