طالب بجامعة حلوان يفوز بجائزة ضمن منافسات الموسم الرابع للمشروع الوطنى للقراءة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:04 مساءً - فاز الطالب مصطفى عبد السميع عبد المجيد حداد بكلية الطب بـ جامعة حلوان، بإحدى جوائز الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الذى تم الإعلان عنهم فى النتائج النهائية فى منافسات القارئ الماسى، وسيتم الإعلان عن ترتيبهم من الأول إلى العاشر فى الحفل الختامي للموسم الرابع.

جوائز الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة

واستضافت المكتبة المركزية تصفيات القارئ الماسى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف أشرف إمام حافظ المنسق العام للمشروع الوطنى للقراءة بجامعة حلوان ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وكانت المكتبة المركزية قبلة لاستضافة المشروع حتى وصول الطلاب للتصفيات النهائية بلجنة مشكلة من الدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان والدكتور عماد عيسى رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان.

المشروع الوطني للقراءة فى شهر مارس من عام 2020

وأطلقت النسخة الأولى من المشروع الوطني للقراءة فى شهر مارس من عام 2020 بهدف تنمية الوعى بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافى المصرى وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية واستكمل المشروع هذه الرسالة فى دورته الرابعة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر٢٠٣٠ وتحقيق الريادة الثقافية إقليميًا وعالميًا.

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