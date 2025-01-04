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الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

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الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:10 صباحاً - استطاع  فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد تحقيق إيرادات كبيرة بإيرادات أمس الجمعة حيث حقق 2,574,529 جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام السينمائية المعروضة معه.

أبطال فيلم الدشاش 

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

وكان قد قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

 

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وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" إن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته.

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وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا:" في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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