كريستيانو رونالدو يطارد رقما قياسيًا جديدا في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:35 مساءً - يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لتحقيق رقمًا قياسيا جديدًا في عام 2025.

يحتل رونالدو المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري روشن موسم 2024-2025 برصيد 10 أهداف، خلف ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال المتصدر برصيد 12 هدفًا.



وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الضوء على الأرقام القياسية التي يسعى نجوم كرة القدم لتحقيقها في العام الجديد، حيث يبرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على رأس القائمة.

ربما يصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفًا رسميًا في مسيرته، إذ يبلغ النجم البرتغالي من العمر 39 عامًا حاليًا.

وسجل رونالدو بالفعل 916 هدفًا، بعدما سجل 43 هدفًا مع فريقه النصر ومنتخب بلاده في عام 2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني بـ850 هدفًا.



وقبل أيام، فاز قائد النصر كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر.

ويفكر حاليا لاعب النصر بشأن مستقبله بعناية مع اقترابه من المرحلة الأخيرة من مسيرته الأسطورية. ولا يزال المهاجم مدفوعا بفكرة الفوز بالألقاب، التي تظل الحافز الرئيسي له.

مستقبل كريستيانو رونالدو

وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر موقع "teamtalk" البريطاني، أن رونالدو يدرس 3 خيارات لكتابة النهاية الأفضل في مسيرته الكروية، بعدما أعلن رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات.

وأوضح خبير الانتقالات أن الخيار الأول الذي يفكر فيه رونالدو هو تمديد عقده مع النصر، ولكن ذلك سيعتمد على جلب صفقات قوية في المقام الأول من أجل مساعدته على تحقيق أهدافه، في ظل تقدمه بالعمر وتراجع مخزونه البدني.

وسيتحقق ذلك، حال تمكن النصر من التعاقد مع مدير تنفيذي جديد، لمساعدة "الدون" على تحقيق أحلامه، بحسب ما أضافه الصحفي الإيطالي.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية عودة رونالدو لموطنه البرتغال، أو اعتزال كرة القدم نهائيا، عقب نهاية عقده مع النصر.

وفيما يتعلق بالخيار الأخير، فإن الفكرة الرئيسية لصاروخ ماديرا هي الاعتزال بعد قيادة البرتغال في كأس العالم 2026، حيث يطمح لتحقيق اللقب بعد 5 مشاركات سابقة.

ولكن جاليتي أكد أن "تتويج النصر بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في التاريخ، قد يدفع رونالدو للاعتزال".

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