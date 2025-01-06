تفاصيل عودة أحمد حمدي للمشاركة في مباريات الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:35 مساءً - كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودة أحمد حمدي للمشاركة في مباريات الفريق بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وقال المصدر: “من الوارد أن يسافر اللاعب إلى ألمانيا للعرض على الطبيب الألماني.. لكن الأمر يتوقف على الأمور المالية في الزمالك”.

وأضاف المصدر: “في حالة عدم سفر اللاعب الي ألمانيا سيحدد وقتها الجهاز الطبي للزمالك موعد عودته والتي في الغالب ستكون في شهر فبراير المقبل”.

ويستأنف الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد التعادل مع المصري في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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