مشاهير العرب - الليلة.. العرض الخاص لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:51 مساءً - محمد سعد.. انطلقت التحضيرات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، والذي سيُقام مساء اليوم الأربعاء 1 يناير في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور العرض المصرية.

مخرج «الدشاش» يوجه رسالة لـ محمد سعد

وجه المخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للفنان محمد سعد، وذلك قبل انطلاق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، وشارك سامح عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من كواليس تصوير فيلم «الدشاش»، وعلق عليها: «خيراً بإذن الله، اطمئن».

طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

وأطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الجهة المنتجة الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و 9 يناير بجميع الدول العربية».

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.