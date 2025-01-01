الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الليلة.. العرض الخاص لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الليلة.. العرض الخاص لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. العرض الخاص لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 05:51 مساءً - محمد سعد.. انطلقت التحضيرات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، والذي سيُقام مساء اليوم الأربعاء 1 يناير في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور العرض المصرية.

مخرج «الدشاش» يوجه رسالة لـ محمد سعد

وجه المخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للفنان محمد سعد، وذلك قبل انطلاق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، وشارك سامح عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من كواليس تصوير فيلم «الدشاش»، وعلق عليها: «خيراً بإذن الله، اطمئن».

طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

وأطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الجهة المنتجة الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و 9 يناير بجميع الدول العربية».

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش لمحمد سعد

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

اقرأ أيضاً
«معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

الصور الأولى من كواليس فيلم الدشاش

تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق