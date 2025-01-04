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العقاب: هذه هي نصيحتي لكل الأطراف اليمنية المختلفة - أخبار كلمتك

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العقاب: هذه هي نصيحتي لكل الأطراف اليمنية المختلفة - أخبار كلمتك

العقاب: هذه هي نصيحتي لكل الأطراف اليمنية المختلفة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 11:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي عبدالعزيز العقاب أن ‏السلام العادل وخارطة الطريق سوف تمضي ومن ليس جاهز سوف يتم تجاوزة فأمن المنطقة ومصالحها ومعاناة الشعب اليمني ليست رهينة لمن لا يستطيع حسم أمره وجمع شوره .

واضاف :ولذلك أقولها نصيحة لكل الأطراف اليمنيةالمختلفة لا تضيعوا فرصة السلام وراء الأماني والتقديرات الخاطئة وتعاملوا مع الفرصة والحقيقة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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