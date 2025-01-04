«التصدي للغش».. تعليمات صارمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:31 صباحاً - تزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات والإدارات التعليمية، بالتصدي للغش في امتحانات الترم الأول

انتظام امتحانات الترم الأول

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مديريات وإدارات التربية والتعليم بكافة المحافظات، بضرورة عقد امتحانات الترم الأول بشكل منضبط.

امتحانات الترم الأول

وجاءت توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات الترم الأول، خلال لقائه بمديري المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.