بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه بضرورة انتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه بضرورة انتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز - أخبار كلمتك

برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية - أخبار كلمتك

برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة - أخبار كلمتك

وزير التعليم يوجه برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

وزير التعليم يوجه برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تدشين صرف المرتبات واتخاذ هذا القرار بشان عدم امتلاك البطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

تدشين صرف المرتبات واتخاذ هذا القرار بشان عدم امتلاك البطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

إطلاق حملة عسكرية ضخمة في أبين - أخبار كلمتك

إطلاق حملة عسكرية ضخمة في أبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أجواء عائلية».. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أجواء عائلية».. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها؟ - أخبار كلمتك

طب قصر العينى تحصل على شهادتي الأيزو في إدارة البيئة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

طب قصر العينى تحصل على شهادتي الأيزو في إدارة البيئة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:31 صباحاً - موعد امتحانات نصف العام 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الامتحانات، لذا يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ووفق المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 16 يناير.

موعد امتحانات نصف العام 2025

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الإعدادية

وتبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الأول والثاني الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري، وتستمر امتحانات نصف العام 2025 للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري.

امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير الأساسية

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، في عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المواد غير الأساسية وغير المضافة للمجموع، من الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً
موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 في الجيزة

قبل غلق الموقع.. رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق