موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:31 صباحاً - موعد امتحانات نصف العام 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الامتحانات، لذا يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ووفق المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 16 يناير.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الإعدادية

وتبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الأول والثاني الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري، وتستمر امتحانات نصف العام 2025 للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري.

امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير الأساسية

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، في عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المواد غير الأساسية وغير المضافة للمجموع، من الأسبوع الجاري.