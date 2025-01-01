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سيمون: تأخر مدحت صالح عن حفل الجامعة كان سبب شهرتي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً - استطاعت الفنانة سيمون على مدار السنوات الماضية إثبات ذاتها من خلال موهبتها، سواء في مجال الغناء والتمثيل، خاصة أنها قدمت مشوار فني طويل امتد إلى 30 عامًا من النجاح والإزدهار.

كواليس من حياة سيمون

وتحدثت الفنانة سيمون عن بداية دخولها الوسط الفني من خلال تصريحات مع الإعلامية يمنى بدراوي على شاشة قناة النهار، قائلة: «بدايتي كانت منذ التحاقي بمسرح الجامعة، عندما قررت مع مجموعة من زملائي تنسيق وحضور حفل غنائي كبير يحييه المطرب مدحت صالح، ولكنه تأخر عن حضور الحفل، فطلب مني أصدقائي الصعود إلى المسرح للغناء من أجل إنقاذ الموقف ومن هنا جاءت البداية».

وأضافت: تعرفت على المخرج طارق الكاشف وطرحت أول ألبوماتى الغنائى بعنوان «تانى تانى»، وكنت أول من قدم الفيديو كليب فى العالم العربى من خلال أغنية «تاكسى»، ومن هنا انطلق مشواري الفني وبدأت دخول مرحلة التمثيل وتقديم أعمال فنية هامة، وكان لي الشرف بالوقوف أمام نجوم عظماء منذ اليوم الأول لدخولي التمثيل منهم الفنانة فاتن حمامة، التي أشادت بموهبتي».

وقالت: «أجدادي من الصعيد ووالدتي من الشرقية وعشت كل حياتي في شبرا، وأنا شخص يحب اللغات وأشعر دائمًا أنها تقرب الشعوب من بعض، وعندما أتذكر الطفولة، فهي تعتبر من أجمل مراحل عمري، فأنني مازالت احتفظ بأصدقائي من مرحلة الطفولة، فأنا شخص أحافظ على أشيائي، فمازالت احتفظ حتي الآن بـ (الببرونات) لي في مرحلة الطفولة، ومريلة المدرسة، فأنا كنت تلميذة شاطرة ودائمًا أحب أثبت نفسي، وحصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة».

وتابعت حديثها: «أول لقاء مع طارق الكاشف كان بترتيب من الشاعر جمال عبد العزيز وبالفعل تحمس لي من أول مقابلة، وبعد خروجي من عنده، قال لي أنني هايلة ولي مستقبل كبير، وأتذكر أن والدي كان داعم كبير لي، فقد رفض أن يخرم لي ودني في مرحلة الطفولة، وقال عندما تكبر تفعل ماتشاء، واتذكر انني تحدثت معه أن شكل حواجبي كثيفة، ولكنه قال لي أنها من العلامات التي تميزني، وسيصبح شكلها موضة، وهذا ماحدث بالفعل».

تمنت الفنانة سيمون السلام لمصر والوطن العربي في بداية عام 2025 قائلة: أتمني أن يعم السلام على البلاد، وأن نكون قوة متكافئة وقوية، وأن يحب الجميع بعضه، وهذه هي أمنيتي للعام الجديد».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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