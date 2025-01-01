مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يستعد لطرح أحدث أعماله في بداية 2025 | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:31 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «حبيبنا» خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يحقق من خلالها نجاحا كبيرا مع دخول عام 2025.

وشارك أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر الدعائي لأغنية حبابينا، معلقا عليها قائلا: «أول خبر فني في 2025.

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».