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الليجا تزف بشرى سارة لبرشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف - أخبار كلمتك

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الليجا تزف بشرى سارة لبرشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف - أخبار كلمتك

الليجا تزف بشرى سارة لبرشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:20 صباحاً - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، أنه بعد مراجعة الوثائق المقدمة يومي 30 و31 ديسمبر الماضي، تمت الموافقة على عودة برشلونة إلى قاعدة "1:1" أمام قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم يعد برشلونة تحت التدقيق المالي، ما يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية بشكل طبيعي.

أزمة داني أولمو

وأكد برشلونة، بحسب الصحيفة، أن استعادة قاعدة "1:1" كانت شرطا أساسيا لتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور خلال شهر يناير الجاري.

وعمل الرئيس خوان لابورتا وفريقه العمل في مكاتب برشلونة حتى الساعة 12:10 صباحا، محاولين إقناع رابطة الليجا بالموافقة على تسجيل اللاعبين، ونفى البارسا وجود أي اتفاق شفهي مع الرابطة بهذا الشأن.

وظلت رابطة الليجا متصلبة في موقفها، موضحة أنها لن تسمح للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتفسير حالات "القوة القاهرة" التي قد تتيح لبرشلونة الاعتماد على الثغرات القانونية في المادة 130 من اللوائح العامة للاتحاد.

وينتظر نادي برشلونة العديد من المباريات في 4 بطولات مختلفة خلال شهر يناير 2025، أصعبهم في  دوري أبطال أوروبا مع امكانية خوض كلاسيكو ضد ريال مدريد.

مباراتان سيخوضهما فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا خلالهما لانتصار واحد من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 مباشرة من ضمن الثمانية الأوائل.

 

وقد تكون هناك مباراة إضافية للنادي الكتالوني، في حال الفوز بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أتلتيك بلباو، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.


مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025


4 يناير.. بارباسترو ضد برشلونة، دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

8 يناير.. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

 

12 يناير.. نهائي كأس السوبر الإسباني، في حالة التأهل.

18 يناير.. خيتافي ضد برشلونة، الجولة 20 من الدوري الإسباني.

21 يناير.. بنفيكا ضد برشلونة، الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

26 يناير.. برشلونة ضد فالنسيا، الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير.. برشلونة ضد أتالانتا، الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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