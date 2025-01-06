هل تصل أسعار الذهب لـ3000 دولار للأونصة بالعام الحالي؟ جولدمان ساكس يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:54 مساءً - تراجع مصرف الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس» عن توقعاته السابقة بشأن وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال عام 2025.

أسعار الذهب لن تصل لـ 3 آلاف دولار نهاية العام

وقال «جولدمان ساكس» بحسب «بلمبرج الشرق» إنه لم يعد يتوقع وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

اسعار الذهب

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات

وأضاف البنك الاستثماري الكبير أنه قام بتأجيل موعد تقديره إلى منتصف عام 2026، بناءً على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص عدة مرات خفض الفائدة.

اسعار الذهب

أثر تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 على صناديق الذهب

يضاف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يؤدي تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.

اسعار الذهب

توقعات بوصول سعر الذهب إلى 2910 دولارات للأونصة

واستنادًا إلى ذلك توقع توماس ودان سترويفن وصول أسعار المعدن الأصفر إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.

الدولار

انطلاق الأسعار من مستوى أقل من المتوقع خلال 2025

وذكر المحللون في مذكرة بحثية أن التدفقات التي جاءت أقل من المتوقع إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال ديسمبر؛ مدفوعة بتراجع حالة عدم اليقين التي كانت سائدة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، أدت أيضًا إلى انطلاق الأسعار من مستوى أقل مما كان متوقعًا في العام الجديد.

اسعار الذهب

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل متعارض

وأضافوا: أن من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل متعارض؛ انخفاض الطلب بغرض المضاربة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي، حيث توازنت فعليًّا مع بعضها البعض، الأمر الذي أدى إلى الإبقاء على أسعار الذهب ضمن نطاق معين على مدى الأشهر القليلة الماضية.

مشتريات البنوك المركزية محرك رئيس لأسعار الذهب

وأوضحوا أن إقبال البنوك المركزية على الشراء سيظل محركًا رئيسيًا للأسعار في الأمد البعيد.

اسعار الذهب

توقعات بوصول متوسط المشتريات الشهرية من الذهب لـ 38 طنًا

وتابعوا: أنه "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية من الذهب 38 طنًا حتى منتصف عام 2026".

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