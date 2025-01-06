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وزير الاستثمار يناقش آليات زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يناقش آليات زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يناقش آليات زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً -  أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.

جاء ذلك خلال لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
 

 

أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية

 ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية. ولفت  إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.

 

مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا

 ويذكر أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا وكمركز مالي ولوجستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية.

 

الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

 وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء  يستعرض التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي وتكتلاته الاقتصادية، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%.

 

صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي:
بلغ قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وتركزت أعلى القيم  فى خمس دول بنسبة  65.5  % من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

 

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات  (1.8 مليار دولار) بنسبة 24.9  % من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (989 مليون دولار) بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (859  مليون دولار) بنسبة 11.6% من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (829  مليون دولار) بنسبة 11.2 % من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (327 مليون دولار) بنسبه 4.4% من إجمالي صادرات مصر  إلى الدول الأفريقية.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- أسمنت بأنواعه وجبس وفوسفات كالسيوم بلغت قيمة الصادرات (701  مليون دولار) بنسبة 9.5 % من إجمالي السلع.

2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (574 مليون دولار) بنسبة 7.8 % من إجمالي السلع.

3-منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار ) بنسبة 5.1%  من إجمالي السلع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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